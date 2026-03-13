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Ministros de Colombia y Venezuela abordan en Caracas la agenda de seguridad y energía

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Caracas, 13 mar (EFE).- Una delegación de ministros de Colombia se reúne este viernes en Caracas con sus pares de Venezuela para abordar la agenda bilateral en temas como seguridad, energía, comercio y turismo, luego de que se cancelara la reunión que la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, tenía previsto celebrar con el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro.

Las reuniones entre las delegaciones se llevan a cabo en privado en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano. EFE

csm/bam/cpy

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