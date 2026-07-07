Ministros de Defensa de América abordan en Perú lucha contra crimen y atención a desastres

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Lima, 7 jul (EFE).- El combate al crimen organizado transnacional y la respuesta ante los fenómenos naturales forman parte de la agenda que debatirán las 33 delegaciones en la decimoséptima Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), que se celebra del 8 al 10 de julio en la ciudad peruana de Cusco, antigua capital del imperio inca.

El Ministerio de Defensa de Perú informó que la cita continental reunirá a más de 30 delegaciones y 25 ministros con la misión de adoptar una declaración en torno al trabajo de diferentes comisiones, entre ellas una dedicada al crimen organizado transnacional y otra a infraestructuras críticas.

El ministro peruano de Defensa, Amadeo Flores, que ejerce de anfitrión en este encuentro, explicó a Canal N que le toca liderar una agenda internacional en seguridad, donde se ha dado prioridad a impulsar «la defensa contra diferentes amenazas», donde las mafias internacionales son un objetivo antes de que se conviertan en «una amenaza de mayor envergadura» en la región.

Igualmente, los fenómenos y amenazas naturales con el fin de atender a la población con mecanismos eficientes.

Flores resaltó que la conferencia contribuye a compartir experiencias y acciones que han tenido resultados positivos en los países de la región, así como el fortalecimiento de los agentes de las fuerzas armadas y la Policía Nacional.

En tal sentido, el ministro peruano recordó las «operaciones espejo» (a ambos lados de las fronteras) realizadas en coordinación con Brasil, Ecuador y Colombia para el entrenamiento de sus fuerzas armadas y policiales en el combate de las amenazas a la seguridad fronteriza.

Flores anunció que sostendrá reuniones bilaterales con su par de Ecuador para enfrentar los temas de seguridad y defensa en la frontera común, y de la misma forma con Estados Unidos, al que calificó de «socio estratégico de alto valor» y con cuyos representantes dialogará sobre el adiestramiento de personal militar y policial.

«Ser anfitriones constituye una muestra de confianza hacia nuestro país y una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la paz y la estabilidad regional.», dijo Flores.

«Esta conferencia exige que todas las actividades se desarrollen en un ambiente de orden, seguridad y con plenas garantías para las delegaciones participantes», concluyó el ministro, tras una supervisión del operativo de seguridad desplegado en la ciudad incaica de Cusco. EFE

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