Ministros de Defensa de América debaten en Perú mayor cooperación contra crimen organizado

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Lima, 8 jul (EFE).- La decimoséptima Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), que reúne a 33 delegaciones del continente, arrancó este miércoles en la ciudad peruana de Cusco, la antigua capital del imperio inca, donde se abordará la cooperación entre países del hemisferio para hacer frente a desafíos comunes como el crimen organizado transnacional o desastres naturales.

El ministro de Defensa de Perú, Amadeo Flores, inauguró este encuentro, que tiene por lema ‘América que se une es una defensa que avanza’, y destacó la importancia de este foro como una oportunidad para fortalecer la cooperación regional y promover respuestas conjuntas frente a los nuevos desafíos que enfrentan los Estados.

La Conferencia congrega a representantes de Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay, entre otros.

«Este foro abordará temas como la resiliencia estratégica, la seguridad humana, la gestión del riesgo de desastres, el desarrollo del talento humano, la transformación institucional y el empleo responsable de las tecnologías emergentes para su aplicación en el ámbito de la defensa», señaló Flores.

Afirmó que el diálogo político, el respeto al derecho internacional, la responsabilidad compartida y la construcción de alianzas son pilares fundamentales para fortalecer la seguridad, la paz y el bienestar de los pueblos.

Durante su intervención, el ministro también resaltó que este espacio permitirá ampliar los ámbitos de acción de la defensa, sin desnaturalizar su misión fundamental de preservar la soberanía, la integridad territorial y los intereses nacionales.

Asimismo, advirtió que las amenazas actuales evolucionan constantemente y demandan mayores niveles de anticipación, adaptación y coordinación entre los países, indicó al mencionar desafíos como el crimen organizado transnacional, el terrorismo, los ataques cibernéticos y los desastres naturales.

«Confío en que sus participaciones y aportes nos permitan alcanzar acuerdos trascendentes en el marco de los objetivos previstos, para afianzar el camino hacia un hemisferio más seguro, con desarrollo, equidad y bienestar para nuestros ciudadanos», manifestó el ministro.

Como parte de la agenda oficial, las delegaciones participantes sostendrán reuniones bilaterales para fortalecer los vínculos de cooperación y en el caso del Perú, se desarrollarán encuentros con representantes de Ecuador, Bolivia, Brasil y Chile. EFE

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