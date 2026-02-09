Ministros de Economía centroamericanos se dan cita en reunión del BID en Panamá

2 minutos

Ciudad de Panamá, 9 feb (EFE).- Ministros de Economía de Centroamérica se darán cita el martes en Ciudad de Panamá en el marco de la 39 reunión de los gobernadores de la región, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En concreto, la ’39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana’ del Grupo BID se celebrará en el Centro de Convenciones de Panamá, ubicado en la capital, a las orillas del Canal, según la información oficial compartida a EFE.

Entre los participantes confirmados se encuentran el presidente panameño, José Raúl Mulino, su ministro de economía, Felipe Chapman, los ministros de Hacienda de Costa Rica y El Salvador, Rudolf Lücke y Jerson Posada, respectivamente, el líder de la cartera de Finanzas de Guatemala, Jonathan Menkos, y de Honduras, Emilio Hernández, señalaron a EFE fuentes cercanas al banco regional.

También se espera la presencia del presidente del BID, Ilan Goldfajn, así como de presidentes de bancos centrales, autoridades «económicas y financieras de la región» para «abordar temas estratégicos de interés común», como «la agenda de desarrollo regional, productividad, integración económica y adaptación climática», según pudo conocer EFE.

Goldfajn ya se encuentra en Panamá a propósito de la instalación de esa reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo BID, que está integrado por Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – que trabaja con el sector público – el BID Invest (sector privado) y BID Lab, que impulsa el emprendimiento innovador.

Este lunes Mulino y Goldfajn se reunieron para conversar sobre la reforma educativa en Panamá y la movilización de inversiones hacia el país centroamericano, donde el multilateral prevé desarrollar en el 2026 un programa que «supera los 1.000 millones de dólares entre operaciones públicas y privadas».

En 2023, Panamá fue sede de la Asamblea Anual de Gobernadores del BID. EFE

asb-adl/mt/seo