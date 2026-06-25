Ministros de Energía del BRICS se reúnen en India para abordar la seguridad energética

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Nueva Delhi, 25 jun (EFE).- La India abrió este jueves la reunión de ministros de Energía del BRICS con una agenda centrada en seguridad energética, sostenibilidad e innovación, en un momento en que el bloque ampliado reúne a grandes consumidores y productores marcados por sanciones, tensiones regionales y la volatilidad del crudo.

Las reuniones, celebradas a puerta cerrada en la ciudad de Gurugram, cuentan con la presencia de ministros de Egipto, Rusia, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos (EAU) e Irán, mientras que los demás países miembros enviaron delegaciones de menor nivel, según confirmaron a EFE fuentes próximas al encuentro.

La agenda oficial incluye cooperación en seguridad energética y sostenibilidad, acceso equitativo a la energía, innovación tecnológica y desarrollo de sistemas energéticos más resilientes, según el Gobierno indio.

Durante el discurso inaugural, el ministro de Energía de la India, Manohar Lal, anunció el lanzamiento de un Centro de Excelencia Digital de los BRICS para Redes Inteligentes y Almacenamiento de Energía, una iniciativa que tiene como objetivo avanzar hacia «sistemas energéticos resilientes».

«A medida que evoluciona el panorama energético mundial, las redes inteligentes, las tecnologías digitales, la integración de energías renovables y el almacenamiento de energía definirán los sistemas eléctricos del mañana», declaró Lal en X.

La reunión se celebra en un contexto de creciente presión sobre la seguridad energética, con grandes consumidores como China y la India, productores como Rusia, Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, y países sometidos a sanciones sentados en una misma mesa.

Este jueves, el ministro iraní de Petróleo, Mohsen Paknejad, mantuvo una reunión con Lal al margen del encuentro del BRICS, en la que discutieron la expansión de la cooperación bilateral en el sector energético, informó la Embajada de Irán en la India.

Paknejad también tiene previsto mantener un encuentro con el ministro indio de Petróleo, Hardeep Singh Puri, para discutir posibles vías de cooperación en petróleo, gas natural, refino y petroquímica, reportó la agencia iraní Press TV.

La reunión en Gurugram se extenderá hasta el viernes y llega apenas días después de la cita de asesores de Seguridad Nacional del BRICS en Nueva Delhi, en la que Irán acusó a Emiratos Árabes Unidos de contribuir a la inestabilidad regional, lo que volvió a evidenciar las dificultades del bloque para sostener posiciones comunes en plena crisis de Oriente Medio. EFE

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