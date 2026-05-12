Ministros de Energía europeos abordan mañana la tensa situación en el mercado energético

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Nicosia, 12 may (EFE).- Los ministros de Energía de la Unión Europea (UE), entre ellos la española Sara Aagesen, se reúnen mañana, miércoles, en Nicosia en un encuentro informal centrado en reducir la dependencia de Europa de los combustibles fósiles en medio de la tensión en los mercados por la crisis en Oriente Medio.

Para ello, los responsables políticos del sector energético en la UE analizarán cómo acelerar la transición hacia una energía asequible, limpia y producida en la UE, según prevé la agenda de la reunión, elaborada por la actual presidencia chipriota de la UE.

La reunión estará presidida por el ministro chipriota de Energía, Comercio e Industria, Michalis Damianos.

«La presidencia chipriota aspira a favorecer la autonomía energética y la resiliencia de Europa, a reforzar la competitividad global de la Unión y a acelerar la materialización de una auténtica unión de la Energía», señaló la presidencia chipriota en un comunicado.

El encuentro de Nicosia se produce en un momento de máxima tensión en los mercados energéticos por la guerra no resuelta en Irán y el continuado cierre del estrecho de Ormuz, que ha causado una notable reducción de los entregas de petróleo.

Según explicó Damianos en declaraciones a la prensa local, en Chipre hay suficiente combustible para el verano e invierno, si bien reconoció que «evidentemente» se requiere planificación de cara al futuro.

A excepción del queroseno para aviones, la UE no importa grandes cantidades de Oriente Medio, por lo que no se trata de un problema de abastecimiento sino de precios.

«Existen soluciones relacionadas con el uso energético, donde podría reducirse el consumo para bajar los precios y permitir que tanto los consumidores como las empresas puedan seguir adelante», dijo el ministro chipriota.

Los ministros reunidos mañana en Nicosia hablarán además sobre el papel del almacenamiento de energía para apoyar una rápida descarbonización del sistema eléctrico europeo.

Asimismo, mantendrán un debate estratégico centrado en el rol del gas natural en el mix energético europeo a partir de 2030, en consonancia con los objetivos energéticos y climáticos de la UE.

Volker Zuleger, director interino de la Agencia de la UE para la Cooperación de los Reguladores de Energía, tiene previsto presentar ante los ministros la actual evolución del mercado del gas natural licuado, dominado desde la invasión rusa de Ucrania por importaciones de Estados Unidos. EFE

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