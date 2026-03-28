Ministros de Exteriores armenio e iraní abordan asuntos humanitarios y situación regional

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Tiflis, 28 mar (EFE).- Los ministros de Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyán, e Irán, Abás Araqchí, hablaron hoy por teléfono de asuntos humanitarios y la situación en Oriente Medio, informó la Cancillería armenia en un comunicado.

Según la nota, “las partes intercambiaron opiniones sobre los últimos acontecimientos en Oriente Medio y la posibilidad de alcanzar un arreglo”.

”Los ministros trataron asuntos de carácter humanitario y temas de la agenda multilateral”, agregaron en Ereván.

A principios de la semana, Mirzoyán afirmó que Armenia estaba enviando ayuda humanitaria al vecino Irán, principalmente en forma de medicamentos.

Armenia fue uno de los primeros países en felicitar el 9 de marzo a Mojtaba Jameneí por su nombramiento como nuevo líder supremo de Irán, en sustitución de su padre, Alí Jameneí, fallecido en un bombardeo estadounidense-israelí, el primer día de la guerra, el pasado 28 de febrero

En las últimas semanas, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, ha convocado al Consejo de Seguridad del país en varias ocasiones a raíz de la guerra en Irán, con el que Ereván mantiene una relación estratégica.

El pequeño país caucásico cuenta actualmente con dos formas de comunicarse con el mundo por tierra -a través de su frontera con Georgia y con Irán, consideradas vitales para la supervivencia del Estado armenio.

Desde el estallido del conflicto, han sido varios los países que han utilizado el territorio armenio para evacuar a sus nacionales desde Irán. EFE

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