Ministros de Exteriores de A.Saudí e Irán mantienen primer contacto desde inicio de guerra

2 minutos

Riad, 9 abr (EFE).- El ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, mantuvo este jueves una llamada telefónica con su homólogo iraní, Abás Araqchí, en el primer contacto oficial entre ambos jefes de la diplomacia desde el estallido de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

«Durante la llamada, abordaron la situación actual y las maneras de reducir las tensiones para contribuir al restablecimiento de la seguridad y la estabilidad en la región», dijo el Ministerio de Exteriores saudí en un escueto comunicado en el que no aportó más detalles.

La conversación tuvo lugar un día después del anuncio del alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, un acuerdo que Arabia Saudí celebró al subrayar la importancia de garantizar la seguridad y estabilidad en Oriente Medio, además de la apertura del estrecho de Ormuz para la navegación internacional.

Asimismo, Exteriores saudí reafirmó ayer su apoyo a los esfuerzos de mediación emprendidos por Pakistán para alcanzar un acuerdo «permanente», mientras que expresó su esperanza de que el alto el fuego «brinde la oportunidad de alcanzar una tregua integral y sostenible, que mejore la seguridad de la región».

También pidió que «cesen todos los ataques o políticas que afecten la soberanía, la seguridad y la estabilidad de los países» del golfo Pérsico.

Desde el inicio de la guerra entre EE.UU., Israel e Irán el 28 de febrero, Arabia Saudí y sus socios de la alianza política y económica del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) -Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Omán- han sido blanco de centenares de ataques con misiles y drones iraníes.

Las naciones del CCG, aliadas de EE.UU. y en cuyos territorios Washington mantiene importantes bases militares, no han respondido en territorio iraní y se limitaron a interceptar los ataques dirigidos contra instalaciones civiles, incluidos yacimientos de petróleo y gas y refinerías.

El cierre por Irán del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte de las exportaciones de petróleo del mundo, ha supuesto importantes pérdidas económicas a nivel internacional y perjudicado las economías de los integrantes del CCG fuertemente dependientes de la venta de crudo y gas. EFE

cgs/alf