Ministros de Exteriores de India e Irán conversan en pleno bloqueo del diálogo con EE.UU.

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Nueva Delhi, 29 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de la India, S. Jaishankar, recibió este miércoles una llamada de su homólogo iraní, Seyed Abás Araqchí, en un nuevo esfuerzo diplomático por desbloquear el diálogo horas después del ultimátum a Teherán del presidente estadounidense, Donald Trump.

«Recibí una llamada del ministro de Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi. Mantuvimos una conversación detallada sobre diversos aspectos de la situación actual. Acordamos mantenernos en estrecho contacto», escribió en X Jaishankar.

La Embajada de Irán en Nueva Delhi confirmó después que ambos representantes discutieron los últimos avances del cese al fuego en la región.

El pasado 14 de abril, el primer ministro indio, Narendra Modi, habló por teléfono con la Casa Blanca para discutir las implicaciones de la guerra apenas dos días después de que concluyera el diálogo de paz de Islamabad que sentó a ambos lados cara a cara y que no resultó en ningún acuerdo.

El mandatario indio ya había mantenido conversaciones telefónicas con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, para insistir en la importancia de la apertura del estrecho de Ormuz, y el pasado 5 de abril Jaishankar llamó a Araqchí para evaluar la viabilidad de la tregua.

Mientras tanto, desde Islamabad, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, aseguró este miércoles que las negociaciones para resolver el conflicto continúan «activas», intentando mitigar el pesimismo generado por el aparente estancamiento de las conversaciones.

«Los esfuerzos por la paz aún están en marcha. Debemos mantener nuestro ánimo en alto; han surgido mejores resultados de nuestros esfuerzos», afirmó Sharif, quien atribuyó la estabilidad de la tregua actual al trabajo del mariscal de campo Syed Asim Munir y del viceprimer ministro Muhammad Ishaq Dar.

Trump urgió hoy a Teherán a «espabilar pronto» y acusó a los líderes iraníes de no saber cómo firmar un pacto no nuclear.

Por su parte, Araghchi, que acaba de concluir una gira por Pakistán, Omán y Rusia, se ha comprometido, según Sharif, a trasladar a la cúpula de la República Islámica las propuestas de reconciliación discutidas. EFE

mtv/fpa