Ministros de Exteriores de India y Japón abordan minerales críticos, energía y seguridad

2 minutos

Nueva Delhi, 16 ene (EFE).- Los ministros de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, y de Japón, Toshimitsu Motegi, abordaron este viernes en Nueva Delhi una amplia batería de temas como las cadenas de suministro, los minerales críticos, la energía, la salud y la seguridad marítima.

«La seguridad económica es hoy especialmente primordial. Creo que ambos países le concedemos una enorme importancia y es muy importante saber cómo reducir el riesgo de nuestras propias economías y de la economía internacional. En nuestra conversación de hoy hablaremos de cadenas de suministro resilientes, minerales críticos, cómo abordar la energía, la salud y la seguridad marítima», dijo Jaishankar en unos comentarios previos a la reunión entre los ministros.

La India y Japón se han acercado en los últimos años para contrarrestar la influencia de China en la región indopacífica.

Ambos países, dos de las principales potencias asiáticas, coinciden en posiciones estratégicas y cuentan con numerosos acuerdos en materia económica, comercial y tecnológica.

Además, Nueva Delhi y Tokio son valedores principales del Diálogo de Seguridad Cuadriletaral o ‘Quad’, del que también forman parte Estados Unidos y Australia

El canciller Jaishankar se refirió hoy a esta relación bilateral y aseguró a su par Motegi que la India concede «máxima prioridad» a su colaboración Japón en los diferentes foros de países de los que tanto Nueva Delhi como Tokio forman parte.

Japón, que atraviesa en el ámbito internacional un período marcado por sus tensiones regionales con China, firmó el jueves un pacto de defensa con Filipinas que ha levantado suspicacias en Pekín.

Por su parte, la India ha mejorado en los últimos seis meses su relación con China tras años de enfriamiento entre los dos gigantes continentales asiáticos. EFE

