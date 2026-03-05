Ministros de Exteriores de la UE se reúnen hoy para analizar la guerra en Oriente Medio

Bruselas, 5 mar (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen este jueves por videoconferencia para discutir la situación en Oriente Medio, que ha entrado ya en el sexto día de guerra desde el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán el pasado sábado y la respuesta iraní, y abordar el papel de Europa.

Está previsto que el encuentro empiece a las 11.00 hora local (10.00 GMT) y a ella asistirán también representantes del Consejo de Cooperación del Golfo, según informó ayer el Consejo de la UE en un comunicado.

Es la segunda vez que los ministros de Exteriores de la UE se reúnen en menos de una semana para analizar las consecuencias de la guerra, tras el encuentro que tuvieron el domingo, también por videoconferencia.

Irán mantiene el pulso a Estados Unidos e Israel, que prosiguen su campaña de bombardeos por sexto día consecutivo contra el país persa, mientras el Gobierno israelí ha intensificado al mismo tiempo los ataques contra el Líbano.

En Europa, donde Francia y Reino Unido están prestando un apoyo activo a Estados Unidos, el conflicto ha alcanzado lunes a Chipre, en concreto a la base británica de Akrotiri, en el sur de la isla, y país que ostenta la presidencia rotatoria de la UE, ha cancelado ya varias reuniones informales de ministros porque los vuelos a la isla se han visto afectados.

Mientras tanto, los países europeos están fletando vuelos a Oriente Medio para evacuar a sus ciudadanos.

En cuanto a las consecuencias económicas de la guerra, la Comisión Europea no teme que la guerra en Oriente Medio afecte a la seguridad de suministro energético en la UE, pues el bloque apenas importa hidrocarburos de la región, pero sí existe una «gran preocupación» por la escalada de precios si la el conflicto se prolonga. EFE

