Ministros de Exteriores de la UE tratarán en consejo extraordinario sobre Ucrania y Gaza

Bruselas, 10 ago (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) se reunirán en un consejo extraordinario este lunes para abordar la situación en Ucrania y en Gaza, según confirmó a EFE un portavoz comunitario.

«El presidente (estadounidense, Donald) Trump tiene razón al afirmar que Rusia debe poner fin a su guerra contra Ucrania. Estados Unidos tiene el poder de obligar a Rusia a negociar seriamente. Cualquier acuerdo entre Estados Unidos y Rusia debe incluir a Ucrania y a la Unión Europea, ya que se trata de una cuestión que afecta a la seguridad de Ucrania y de toda Europa», dijo la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, en declaraciones enviadas a EFE.

Y añadió: «Convocaré una reunión extraordinaria de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE el lunes para debatir nuestros próximos pasos. Están en juego los intereses fundamentales de Europa. También debatiremos con los ministros la situación en Gaza».

La jefa de la diplomacia europea también insistió en que «el derecho internacional es claro: todos los territorios ocupados temporalmente pertenecen a Ucrania», añadiendo que «un acuerdo no debe servir de trampolín para nuevas agresiones rusas contra Ucrania, la alianza transatlántica y Europa».

Finalmente, Kallas reconoció que «la postura del presidente Trump respecto a Rusia se ha endurecido» y que «el historial de promesas y tratados incumplidos por parte de Rusia ha creado una profunda desconfianza a ambos lados del Atlántico».

«La presión de Estados Unidos sobre Moscú podría dar un giro a esta guerra. Moscú no se detendrá a menos que sienta que no puede continuar,» dijo.

La reunión de los Veintisiete se producirá poco después de hacerse pública la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, con su homólogo ruso, Vladímir Putin, que tendrá lugar el próximo viernes, así como el plan de Israel para ocupar la Ciudad de Gaza. EFE

par/ajs

