Ministros de Exteriores de Rusia y Afganistán abordan la escalada entre Kabul e Islamabad

2 minutos

Moscú, 6 mar (EFE).- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo afgano, Amir Khan Muttaqi, abordaron este viernes en una conversación telefónica la última escalada entre Afganistán y Pakistán, que ha dejado centenares de muertos.

«El jefe de la diplomacia rusa enfatizó la necesidad de resolver las diferencias entre Kabul e Islamabad por medios políticos y diplomáticos», señaló el ministerio ruso de Exteriores en un comunicado.

En este sentido, las partes «analizaron las perspectivas para reducir las tensiones militares y políticas» entre Afganistán y Pakistán, agrega la nota.

Además, ambos ministros intercambiaron sus puntos de vista sobe la situación en la región, «incluidas las consecuencias negativas y desestabilizadoras de la agresión contra Irán».

El Gobierno de los talibanes afganos aseguró este viernes haber matado a 44 soldados paquistaníes durante una ofensiva nocturna a lo largo de la frontera, en una de las jornadas más violentas, que eleva a más de 250 las supuestas bajas militares de Islamabad reivindicadas por Kabul desde el inicio de la crisis.

En un balance provisional basado en distintos informes emitidos de madrugada por el Ministerio de Defensa afgano, los talibanes se atribuyeron además la toma de siete puestos de control paquistaníes y el derribo de dos drones, a la espera de publicar un informe exhaustivo de la operación.

El Ministerio afgano justificó la ofensiva como una respuesta a «los continuos ataques aéreos del régimen militar paquistaní y el asesinato de civiles», y advirtió de que los ataques no cesarán hasta que Islamabad detenga «estos crímenes atroces».

Según la recopilación de los distintos partes militares emitidos por el Gobierno talibán, desde que comenzaron las operaciones de represalia, el pasado 26 de febrero, entre 250 y 260 soldados paquistaníes han muerto y más de un centenar resultaron heridos.

Por su parte, Pakistán asegura haber matado a más de 500 combatientes talibanes y herido a otros 696, además de haber destruido 226 puestos de control tras irrumpir en suelo afgano.

Sin embargo, las únicas cifras verificadas de forma independiente provienen de Naciones Unidas, que confirmó este viernes que al menos 56 civiles afganos han muerto, entre ellos 24 niños y seis mujeres, y 139 han resultado heridos desde que se recrudecieron las hostilidades. EFE

