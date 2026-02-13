Ministros de Exteriores de Ucrania y China hablan en Múnich del proceso de paz

1 minuto

Múnich (Alemania)/Kiev, 13 feb (EFE).- Los ministros de Exteriores de Ucrania y China, Andrí Sibiga y Wang Yi, se reunieron este viernes en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich para hablar entre otras cosas del proceso de paz entre Moscú y Kiev que está impulsando EE. UU.

“Hemos hablado de los esfuerzos de paz y del importante papel de China para facilitar el final de la guerra”, escribió en X Sibiga sobre el encuentro, en el que ambos dirigentes tocaron también cuestiones territoriales.

Sibiga informó además a Yi sobre la situación en el frente, sobre los últimos ataques rusos contra el sistema energético ucraniano “y de los daños a empresas chinas (provocados) en ataques rusos”.

El ministro ucraniano no dio más detalles sobre estos daños.

Sibiga volvió a invitar al jefe de la diplomacia china a visitar Ucrania y reiteró el interés de Kiev en mantener contactos “al más alto nivel” con China.

El líder chino Xi Jinping no se ha reunido con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, desde el comienzo de la guerra pese a las repetidas peticiones de Kiev en este sentido.

Ucrania ha expresado en muchas ocasiones sus aspiraciones de que China utilice su influencia sobre Rusia para contribuir a que el Kremlin ponga fin a la guerra.

Kiev ha denunciado en algunas fases del conflicto el apoyo que en el campo de la industria militar prestan los chinos a Rusia. Pekín ha reaccionado a algunas de estas denuncias ucranianas advirtiendo de consecuencias si Kiev no bajaba el tono. EFE

mg/cph/alf