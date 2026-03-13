Ministros de Exteriores UE abordarán impacto de guerra en Irán y veto a préstamo a Ucrania

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Bruselas, 13 mar (EFE).- Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) abordarán el próximo lunes en un Consejo en Bruselas el impacto de los obstáculos a la navegación por el estrecho de Ormuz a causa de la guerra en Irán, y el bloqueo de Hungría al préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania.

“Para ser sinceros, toda la situación de Irán, el conflicto allí, tiene repercusiones en todo el mundo. Por desgracia, uno de los países que parece estar saliendo de esto un poco mejor que otros es Rusia”, indicó este viernes un alto funcionario comunitario.

Será la primera vez que los ministros comunitarios se reúnan en persona desde que estalló la guerra, el pasado 28 de febrero, pese a que ya han mantenido videoconferencias extraordinarias para abordar la situación.

Se espera que vuelvan a condenar los ataques de Irán contra países de la región, a los que la UE ya expresado su solidaridad, y que aprueben formalmente nuevas sanciones contra 19 personas y entidades a las que considera responsables de la represión contra la población iraní.

Navegación por el estrecho de Ormuz

La libertad de navegación será uno de los asuntos que aborden los ministros, dado que los enfrentamientos en el estratégico estrecho de Ormuz están haciendo incrementar los precios del petróleo a nivel mundial.

Para paliar esas subidas, Estados Unidos ha dicho que va a levantar temporalmente el veto a adquirir petróleo ruso, medida que preocupa a la UE puesto que cree que va a beneficiar a Moscú en su financiación de la guerra en Ucrania.

La UE tiene desplegada en la zona la operación EUNavfor ‘Aspides’, que puede operar desde el mar Rojo hasta el Golfo y gran parte del noroeste del océano Índico, y que tiene un mandato puramente defensivo para protegerá a los buques que sean objeto de ataques por mar o por aire, sin poder llevar a cabo ataques en tierra.

Pero fuentes diplomáticas insistieron el viernes en que a la misión -cuenta actualmente con tres barcos y Francia ha comprometido dos fragatas más- “le faltan capacidades” y esperan que los ministros hablen de aportar más recursos.

Además, Estados miembros como Países Bajos han sugerido que la UE impulse un nuevo régimen de sanciones específico con objeto de proteger la libertad de navegación.

La UE también está pendiente del Líbano, bajo los ataques de Israel contra la milicia chií Hizbulá, y se ha mostrado a favor de negociaciones que acaben con el desarme de ese grupo.

Sobre la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL/UNIFIL), cuyo mandato va a concluir a finales de este año, fuentes comunitarias indicaron que la UE se plantea una misión en el marco de su Política Común de Seguridad y Defensa que “no la sustituya” sino que “contribuya” al desarme de Hamás y el fortalecimiento del ejército libanés

Bloqueo de ayuda a Ucrania

Los ministros tratarán de avanzar en los intentos de que Hungría levante su veto a un acuerdo ya alcanzado por los líderes comunitarios en su cumbre de diciembre pasado, para otorgar a Kiev un préstamo de 90.000 millones de euros para este año y el próximo, de los cuales dos tercios irían a apoyo militar.

También quieren sacar adelante el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia desde que inició la invasión de Ucrania hace cuatro años, pero que igualmente bloquea Hungría además de Eslovaquia, al relacionarlo con la falta de suministro de petróleo ruso a través del oleoducto ‘Druzbha’, que transita por territorio ucraniano. EFE

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