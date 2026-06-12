Ministros de la UE tratarán veto a productos de asentamientos israelíes y ayuda a Ucrania

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Bruselas, 12 jun (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) abordarán en el Consejo que celebrarán el lunes en Luxemburgo el posible veto de las importaciones de productos de los asentamientos israelíes ilegales, así como el apoyo a Ucrania en el mismo día en que se espera abrir la negociación de los primeros capítulos para su adhesión.

Ucrania

Los ministros comunitarios abordarán -por videoconferencia- con su homólogo ucraniano, Andrí Sibiga, la situación en su país después de que los embajadores de los Veintisiete acordaran este viernes abrir las negociaciones del primer grupo de capítulos que conforman el proceso de adhesión de ese país a la UE.

Esto se materializará el lunes al término del Consejo, en sendas conferencias de acceso con ese país, y con Moldavia, que también ha recibido el visto bueno de la UE para empezar a negociar el primer bloque de capítulos.

Otro asunto del que hablarán los ministros es de cómo invertir los 6.600 millones de euros para Ucrania procedentes del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP), que el anterior Gobierno húngaro del ultranacionalista estuvo bloqueando tres años.

La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, ha propuesto, ahora que las necesidades de Ucrania han cambiado, repartir los fondos en tres objetivos: el reembolso de material militar ya donado -que era su destino original-, pero también invertir en la misión de la UE de formación de soldados ucranianos y en nuevos equipos de defensa que adquiera Kiev.

Un alto funcionario comunitario apuntó que el dinero no se distribuiría en la misma cantidad entre esos tres usos.

La UE espera que se logre un acuerdo en junio sobre el reparto, y algunos diplomáticos consideraron que el pacto está muy cercano.

Además, mientras se espera que la UE llegue a un acuerdo en julio sobre el propuesto vigésimo primer paquete de sanciones a Rusia, se espera que el lunes el Consejo adopte formalmente nuevas medidas restrictivas contra más individuos y entidades rusos.

En concreto, 54 por atentar contra la integridad territorial de Ucrania, dieciséis por violar derechos humanos -precisamente, en relación con el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalni- y once por actividades híbridas, según fuentes diplomáticas.

Oriente Medio

El Consejo también debatirá la situación en el estrecho de Ormuz mientras sigue la incertidumbre sobre un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, y también en el Líbano, Gaza y Cisjordania.

Se espera que los ministros hablen sobre la posibilidad de imponer un veto total a los productos procedentes de los asentamientos israelíes ilegales, pero fuentes comunitarias indicaron que, antes de plantear una propuesta, los servicios jurídicos del Consejo y la Comisión Europea están estudiando sobre qué base legal debería hacerse: desde la perspectiva de la política exterior (requeriría unanimidad) o comercial (bastaría una mayoría cualificada).

Sigue sobre la mesa la cuestión de sancionar a los ministros extremistas israelíes Ben Gvir y Bezalel Smotrich, pero no hay la unanimidad necesaria para ello entre los Veintisiete (Alemania y otros países no lo respaldan).

El pasado 28 de mayo, la UE ya adoptó nuevas medidas restrictivas contra colonos israelíes violentos y terroristas de la Yihad Islámica palestina.

China

Durante el almuerzo de trabajo, los ministros tratarán sobre las relaciones con China en el contexto de la situación geopolítica actual, centrados en la política exterior y seguridad.

Un alto funcionario comunitario puso de relieve este viernes que servicios de inteligencia han confirmado que China entrenó en su territorio a cientos de soldados rusos que han acabado en primera línea de combate en Ucrania.

Por otra parte, los ministros tendrán un encuentro informal durante el desayuno con su homólogo armenio, Ararat Mirzoyan, y al término del Consejo Kallas y el titular egipcio de Exteriores, Badr Abdelatty, copresidirán la undécima reunión del consejo de asociación UE-Egipto. EFE

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