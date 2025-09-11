Ministros del G20 abordarán en Sudáfrica un plan para el desarrollo del turismo sostenible

Nairobi, 11 sep (EFE).- Los ministros de Turismo del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes) celebrarán este viernes una reunión en Sudáfrica para abordar un plan de desarrollo del turismo sostenible entre los países miembros del bloque.

La ministra sudafricana de Turismo, Patricia de Lille, cuyo país ejerce la presidencia de turno del G20, encabezará la reunión en el Centro de Conferencias Nombolo Mdhlulila, situado en el Parque Nacional Kruger, en la provincia de Mpumalanga (norte).

«El turismo desempeña un papel fundamental en la economía mundial y contribuye significativamente al desarrollo socioeconómico», subrayó esta semana la presidencia sudafricana del G20 en su cuenta de la red social X.

En la primera reunión virtual del Grupo de Trabajo Turístico (TWG, en sus siglas en inglés) del G20, celebrada en marzo de 2025, los países miembros acordaron cuatro prioridades para el plan de acción del G20 sobre desarrollo turístico.

Esas prioridades son: inteligencia artificial (IA) e innovación centradas en las personas para impulsar las «startups» (empresas emergentes) y las pymes del sector turístico; financiación e inversión turísticas para mejorar la igualdad y promover el desarrollo sostenible; conectividad aérea para una vigilancia de los viajes, y mayor resiliencia para un desarrollo turístico inclusivo y sostenible.

El TWG, compuesto por altos funcionarios, autoridades y expertos, ha elaborado el llamado «Plan de Acción de Turismo del G20», que este viernes evaluarán los ministros, según informó la presidencia sudafricana del grupo.

Entre los participantes en la reunión figura el ministro español de Industria y Turismo, Jordi Hereu, cuyo país no es miembro del G20 pero acude como invitado al foro.

España, una de las naciones líderes del sector en le mundo, mostrará en la cumbre cómo la transformación sostenible del turismo en ese país «ha logrado compatibilizar el crecimiento en innovación y competitividad con una redistribución cada vez más equitativa de los beneficios asociados a la actividad turística», adelantó el departamento de Hereu en un comunicado.

Sudáfrica asumió la presidencia rotatoria del G20 el 1 de diciembre de 2024 y la mantendrá hasta el 30 de noviembre de este año, cuando tomará el relevo Estados Unidos. EFE

