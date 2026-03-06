Ministros iberoamericanos acuerdan en Panamá mejoras para el acceso a la justicia

Ciudad de Panamá, 5 mar (EFE).- La Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) adoptó este jueves en Panamá un convenio con carácter vinculante, en pro de mejorar el acceso a la justicia.

«Estamos poniendo a consideración un instrumento muy importante que es el primer convenio en el mundo de acceso a la justicia. Porque, aunque todos los países tienen normas de acceso a la justicia (…) este convenio busca empoderar», dijo a EFE el secretario general de esa conferencia de justicia, el colombiano Enrique Gil.

Dicho convenio, ratificado hoy en el Palacio de Gobierno panameño, también se enfoca en que «el acceso a la justicia no solo sea un buen propósito, retórica en las normativas de los estados, sino que sea un aspecto vinculante», explica Gil.

Entendiendo, continúa el secretario de la conferencia de ministros iberoamericanos de Justicia, que «el acceso a la justicia no es el solamente el acceso a la jurisdicción, sino la materialización de los derechos, como una obligación de los estados».

«Este será un instrumento muy importante y el objetivo central, aunque al lado orbitan muchas otras actividades propias de la plenaria de ministros como la rendición de cuentas, análisis, (es) aprobar una línea de seguridad jurídica, muy importante en el mundo actual», detalló Gil.

Por su parte, la ministra de Gobierno (Interior) de Panamá, Dinoska Montalvo, señaló durante la inauguración de la asamblea que tener «esos documentos» permitirán «avanzar en ese acceso a la justicia, en ese derecho digital que va a acercar a los vulnerables, pueblos que tienen una necesidad real de estar en contacto con sus autoridades».

Este jueves se celebró en Ciudad de Panamá la Vigésima Cuarta Asamblea de la COMJIB con la presencia de ministros y viceministros de los países de Iberoamérica, entre ellos el secretario de Estado de Justicia de España, Manuel Olmedo, y más de 15 organizaciones internacionales que compartieron experiencias.

Además de ello, hoy se ratificó el memorándum de entendimiento entre la COMJIB y la OCDE que «profundiza la cooperación en materia de políticas públicas, modernización y fortalecimiento de los sistemas de justicia», según un comunicado del Gobierno panameño.

Según una agenda compartida a EFE, también está previsto la presentación de un informe de gestión, un plan de trabajo bienal, el presupuesto, la revisión de las líneas de trabajo y propuestas de cara a próximas reuniones, entre otros.EFE

