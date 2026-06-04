Ministros nórdicos alertan del «número creciente» de turistas rusos en ciudades europeas

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Luxemburgo, 4 jun (EFE).- Ministros de nueve países de la Unión Europea, en su mayoría nórdicos, reclamaron este jueves una acción «uniforme y coordinada» ante lo que consideran la proliferación de turistas rusos «disfrutando de viajes de ocio en las playas y centros turísticos europeos» mientras Ucrania sufre los ataques de su país.

En una misiva, un total de 16 ministros de Asuntos Exteriores, Interior, Justicia o Migración de Suecia, Finlandia, Dinamarca, Estonia, República Checa, Islandia, Letonia, Lituania y los Países Bajos reclaman una acción «uniforme y coordinada» para acabar con lo que consideran una disparidad de criterios entre Estados miembros.

«Ha sido profundamente preocupante presenciar un número creciente de turistas rusos disfrutando de viajes de ocio en las playas y centros turísticos europeos mientras los misiles y drones continúan golpeando a civiles e infraestructuras civiles en Ucrania», se lee el documento, dirigido a la alta representante de la UE para Asuntos exteriores, Kaja Kallas, y al comisario de Interior, Magnus Brunner.

A su juicio, la falta de cohesión actual genera un riesgo de seguridad y fomenta el «visa shopping» (compra de visados, en inglés), es decir, que los solicitantes busquen el país que ofrece más facilidades para ingresar al espacio Schengen.

«Desde los ataques, vemos demasiados visados que dan los países de la UE (a ciudadanos rusos) y nos tenemos que centrar en estos, no es aceptable», dijo la ministra finlandesa de Interior, Mari Rantanen, a su llegada al consejo de ministros de la rama comunitarios en Luxemburgo.

Por su parte, su homólogo estonio, Igor Taro, sostuvo que los combatientes rusos son «un futuro problema para Europa cuando vengan» y añadió que los quieren «fuera de Schengen».

«No es un lugar para que vengan, por eso hemos comenzado una lista negra en la que hay ya 2.000 de ellos (…) Hay que ir más allá y esperamos una propuesta de la CE para una solución europea», añadió.

Los firmantes denunciaron que, a pesar de haberse suspendido el acuerdo de facilitación de visados en 2022, solo en el año 2025 se emitieron 477.878 visados Schengen a ciudadanos rusos con fines turísticos, muchos de ellos de múltiples entradas.

Calificaron esta situación de «profundamente preocupante» al coincidir con el quinto año de la invasión a gran escala de Ucrania y criticaron el contraste de que los turistas rusos disfruten de «vacaciones en las playas y complejos europeos» mientras los misiles y drones de Moscú siguen golpeando a la población e infraestructura civil ucraniana.

Ante esto, pidieron al Ejecutivo comunitario que presente «lo antes posible» propuestas legislativas para introducir nuevas medidas restrictivas en el Código de Visados de la UE, entre las que se encuentran la limitación de visados de entradas múltiples para todos los ciudadanos rusos, independientemente de dónde residan. EFE

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