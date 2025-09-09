Ministros radicales de Israel celebran la «correcta» decisión de atacar a Hamás en Doha

2 minutos

Jerusalén, 9 sep (EFE).- El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, y el de Finanzas, Bezalel Smotrich, celebraron este martes la «histórica» y «correcta» decisión de atacar a la cúpula de Hamás en Doha, la capital de Catar, y advirtieron que «los terroristas» no tendrán inmunidad «en ningún lugar del mundo».

Los dos ministro ultranacionalistas reaccionaron en X al ataque aéreo que lanzó este martes Israel contra la delegación negociadora del grupo palestino Hamás en Doha, durante la celebración de una reunión para abordar la última propuesta de tregua en Gaza.

La delegación negociadora de Hamás sobrevivió al bombardeo israelí, según dijo a EFE una fuente del movimiento después de que la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asumiera la «responsabilidad total» del ataque.

«La sangre judía ya no es barata. La decisión que tomamos de atacar a quienes causaron la masacre del 7 de octubre es otra decisión histórica de una serie de decisiones importantes e históricas que hemos tomado», escribió Ben Gvir en X.

Después de dar las gracias al «Creador del Universo», al primer ministro israelí, al ministro de Defensa y al resto del Gobierno por esta «valiente decisión», y tras elogiar la «profesionalidad» de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y de la agencia de inteligencia interior (Shin Bet), Ben Gvir aseveró: «Perseguiré a mis enemigos y los alcanzaré, y no regresaré hasta haberlos destruido».

«El pueblo de Israel vive», concluyó el responsable de Seguridad Nacional en X.

En la misma red social, Smotrich señaló que «los terroristas no tienen ni tendrán inmunidad ante el largo brazo de Israel en ningún lugar del mundo».

«Tomamos una decisión correcta y las FDI y el Shin Bet la ejecutaron a la perfección», apostilló Smotrich.

El ataque en Doha se ha producido el mismo día en el que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza, bajo las condiciones de que liberen a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.

En Catar, principal mediador para la tregua en Gaza junto a Egipto y Estados Unidos, viven varios de los líderes del grupo islamista.EFE

pcc/jdg/jlp