EE UU: Periodistas suizos agredidos por la policía 05 de junio de 2020 - 14:43 Tres periodistas de la televisión suiza denunciaron que la policía les disparó con balas de goma durante una manifestación en Minneapolis el pasado fin de semana. Ninguno resultó herido. El incidente es una de las muchas violaciones a la libertad de prensa que se han reportado en medio de las protestas generalizadas en Estados Unidos. El equipo formado por Gaspard Kühn, de la televisión pública francófona RTS; Max Herber, del servicio de habla italiana RSI y el camarógrafo Jean-Pascal Azaïs informaban sobre las manifestaciones antirracistas en curso en la ciudad estadounidense tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un agente de policía. Según un reportaje de la emisora suiza en lengua alemana SRF, difundido este viernes, el incidente ocurrió el sábado pasado, poco después de las 20:00 horas. Kühn declaró al programa de la SRF Heute Morgen que el equipo intentaba abandonar el área donde tenía lugar una protesta. Sus miembros se acercaron a la policía, mostrando sus identificaciones de prensa, gritando que eran periodistas y pidiendo un paso seguro. La policía les ordenó “retroceder”, precisó Kühn, y luego les disparó balas de goma. Protestas y violaciones de la libertad de prensa La muerte de Floyd la semana pasada tras un encuentro fatal con un oficial de policía en Minneapolis ha provocado protestas a lo largo de Estados Unidos, así como manifestaciones en diversas partes del mundo, incluida Suiza. Actualmente hay toque de queda en unas 40 ciudades estadounidenses, pero los periodistas están exentos de esa medida, informó la SRF. Organizaciones estadounidenses de periodistas han informado de numerosos incidentes que involucran a la policía y a los reporteros, incluyendo ataques y arrestos. El sitio web US Press Freedom tracker y su Twitter llevan un registro. También ha habido denuncias de ataques de manifestantes a periodistas, dijo la SRF. “Tenemos que informar desde el lugar de los hechos sobre las opiniones de los manifestantes y la policía. Si ya no podemos hacerlo, entonces ya no vivimos en una democracia”, enfatizó Kühn. La organización Reporteros sin Fronteras ha calificado de "inédita" la violencia ejercida contra los periodistas que cubren las protestas en Estados Unidos.