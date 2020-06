El fotógrafo Yves Leresche ha seguido durante cinco años a los gitanos que practicaban la mendicidad en Lausana, antes de que entrara en vigor la prohibición de mendigar. Sus imágenes muestran el día a día de estas familias en Suiza y en sus hogares en Rumanía.

“Son incansables, porque siempre están buscando el lugar en el que pueden ganar más dinero, luego los pillan y prueban suerte en otro lugar, una y otra vez”. Entre 2009 y 2015, antes de que se prohibiera practicar la mendicidad, el fotógrafo Yves LerescheEnlace externo se sumergió en la vida cotidiana de los gitanos que pedían en las calles de Lausana. Su obra titulada Roms, la quête infatigable du paradisEnlace externo (Gitanos, la incansable búsqueda del paraíso) muestra la vida de estas personas en las calles de Suiza y en sus hogares en Rumanía.

Yves Leresche habite à Lausanne et travaille comme photojournaliste indépendant depuis 1991. Il vient de remporter le Swiss Press Photo Award 2020Enlace externo pour ses images de la grève des femmes du 14 juin 2019.

Fin del recuadro

“Desde los años 90 fotografío a los gitanos de los Balcanes; con la caída del comunismo, me preocupé por su evolución. Cuando llegaron a Lausana, a mi ciudad, enseguida fueron acusados de estar explotados por mafias y de ser falsos mendigos. Eso me indignó, porque sabía que no era cierto”, cuenta Yves Leresche. Para mostrar la verdadera vida de estas personas, el fotógrafo comienza a seguirlas. Duerme con ellos a la intemperie, los acompaña mientras piden limosna y hace múltiples viajes de ida y vuelta a Rumania.

Los estereotipos negativos impiden su acceso al mercado laboral

“Para mí era importante mostrar al mismo tiempo su día a día en Suiza y en Rumanía, para entender que no están siendo explotados. Se trata de familias que vienen por su cuenta, buscando aquí algo con lo que sobrevivir en su casa”, dice Yves Leresche. La prohibición de la mendicidad en el cantón de Vaud, que entró en vigor en noviembre de 2018, ha arrojado a estos “verdaderos mendigos” a una precariedad todavía mayor y los ha obligado de un día para otro a tratar de encontrar otras soluciones, explica el fotógrafo. “Algunos han pasado casi diez años en Suiza, la prohibición ha roto de golpe los lazos que habían estado construyendo, no sin dificultad, y que podrían haber dado lugar a un trabajo”.

Yves Leresche observa que el patrón siempre es el mismo: los gitanos llegan a una ciudad, los medios de comunicación y los políticos instrumentalizan la existencia de las denominadas redes mafiosas y llegan las prohibiciones, supuestamente para “proteger a las personas que mendigan”.

Estos estereotipos, causados por el desconocimiento de su situación, provocan el rechazo de nuestra sociedad y por su parte un repliegue de la comunidad, lamenta el fotógrafo. Sin esperanza de encontrar trabajo y con necesidad, los gitanos se desplazan de nuevo para mendigar con el fin de ganar el dinero suficiente para que su comunidad sobreviva.“

Esta migración económica compuesta de viajes de ida y vuelta desafía todas las estrategias de integración de los países occidentales. Este malentendido cultural también es lo que me fascina: nos resulta difícil entender por lo que están pasando los gitanos, y a ellos les cuesta entender cómo funciona nuestro sistema”, explica Yves Leresche.

