Minutos de silencio en el Mundial por las víctimas de sismos en Venezuela

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Los partidos del Mundial de fútbol de este viernes se vieron precedidos por minutos de silencio en recuerdo a las víctimas de los mortíferos sismos sufridos esta semana en Venezuela.

Tanto el duelo Francia-Noruega como el Senegal-Irak, los primeros de un día cargado con seis encuentros en el menú mundialista, tuvieron ese gesto de recuerdo, cuyo motivo fue anunciado por la megafonía de los estadios de Foxborough (cerca de Boston) y Toronto, respectivamente.

Inicialmente, el cuerpo técnico francés había indicado que el minuto de silencio se debía al fallecimiento de la madre de su seleccionador Didier Deschamps, antes de corregir esa información unos minutos después.

El balance provisional de víctimas mortales de los sismos de Venezuela, de magnitudes 7,2 y 7,5, se elevó este viernes a 920 fallecidos confirmados.

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