Misión colombiana viaja a Quito para diálogo con Ecuador en medio de guerra arancelaria

Bogotá, 6 feb (EFE).- Una delegación del Gobierno colombiano viaja este viernes a Quito para «abordar de manera integral los temas prioritarios de la agenda bilateral con la República del Ecuador», sacudida por la guerra arancelaria.

La misión la encabezan la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

«Como resultado del encuentro, se espera llegar a entendimientos en materia de seguridad y defensa, así como acordar pasos concretos para el pleno restablecimiento de los intercambios binacionales en los ámbitos fronterizo, comercial y energético», señaló la Cancillería en un comunicado. EFE

