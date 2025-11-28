Misión Consejo Europa pide a España garantizar independencia del fiscal general de Estado

París, 28 nov (EFE).- Un misión del Consejo de Europa pidió este viernes que se garantice la independencia del fiscal general del Estado y manifestó su «preocupación» por los discursos que «minan» la confianza en instituciones como el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial.

«El respeto a las decisiones judiciales es un principio clave en cualquier democracia», señalaron en un comunicado las dos integrantes de la misión encargada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la serbia Elvira Kovács, del Partido Popular Europeo (PPE), y la italiana Valentina Grippo, de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa, que estuvieron en España del 12 al 14 de noviembre.

Kovács y Grippo insisten en que «la polarización política no debe obstaculizar el respeto al Estado de derecho, la separación de poderes y una cultura de diálogo institucional constructivo», en una declaración que llega pocos días después de la controvertida condena del ahora ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de secretos. EFE

