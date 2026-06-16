Misión cumplida para la Francia de Mbappé, turno ahora para la Argentina de Messi

afp_tickers

Compartir

3 minutos

Liderada por Kylian Mbappé, autor de un doblete, Francia, una de las grandes favoritas al título, debutó este martes en el Mundial 2026 con una victoria por 3-1 frente a Senegal, horas antes de la entrada en liza en la competición de la vigente campeona, la Argentina de Lionel Messi.

Mucho mejor en la segunda parte que en la primera, los Bleus se impusieron en el MetLife Stadium, en las afueras de Nueva York, a Senegal, con dos goles del propio Mbappé (66′ y 90+6′) y otro de Bradley Barcola (82′).

Senegal recortó en el descuento por medio de la joven perla de 18 años del PSG Ibrahim Mbaye (90+5′), pero el intento de rebelión de los Leones de la Teranga fue rápidamente sofocado por Mbappé con un bombazo desde fuera del área.

– A dos goles del récord de Klose –

Con este doblete, la estrella francesa, cuestionado en España tras una segunda temporada sin títulos en el Real Madrid, bate el récord de Olivier Giroud y se convierte en el máximo goleador histórico de los Bleus, con 58 tantos.

«No hay cuentas pendientes. Si empezara a jugar para silenciarlas, creo que tendría que jugar hasta los 80 años», ironizó el capitán de los Bleus en la tele francesa al ser preguntado por las críticas.

Mbappé, además, queda a dos tantos de igualar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de las Copas del Mundo (16 goles para el germano).

Alertados por el fiasco en la víspera de España, otra de las favoritas, con un empate sin goles ante la debutante Cabo Verde, Francia no se dejó sorprender por Senegal, pese a que los africanos fueron mejores en la primera parte y tuvieron ocasiones para marcar, la más clara un remate de Nicolas Jackson que se estrelló en el palo (25′).

El triunfo permite además a Francia tomarse la revancha de la derrota sufrida por el equipo liderado por Zinedine Zidane en el Mundial de 2002.

Luego de Mbappé, será el turno de debutar para otra de las grandes estrellas del campeonato, Lionel Messi.

A punto de cumplir 39 años y en su sexto Mundial (récord que comparte con Cristiano Ronaldo y con el arquero mexicano Guillermo Ochoa), liderará a la Argentina campeona en 2022, que debutará a las 01H00 GMT del miércoles en Kansas City contra Argelia.

– «Aún más fundamental» –

Desde su debut mundialista en 2006, todo gira en Argentina alrededor del 10, liberado de presión y traumas desde que alzó el ansiado trofeo en Catar 2022.

«Para nosotros siempre ha sido fundamental y ahora lo será aún más», admitió en la víspera del estreno contra Argelia el DT Lionel Scaloni.

El estado físico es la gran incógnita alrededor de Messi, por mucho que tenga desde hace tres años la MLS a sus pies con un registro de 62 goles en 67 partidos.

Lo que sí tendrá Argentina, como siempre, es el apoyo incondicional de miles de argentinos llegados del país, de diversas partes de Estados Unidos y de todo el mundo, que el lunes ya se dejaron notar en Kansas City.

Este martes también entrará en acción otra de las grandes estrellas del campeonato, el noruego Erling Haaland, frente a Irak (22H00 GMT), y el Austria-Jordania completará el programa (04H00 GMT del miércoles).

mcd/cl