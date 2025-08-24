Misión de EE.UU. visita República Dominicana para profundizar cooperación en seguridad

2 minutos

Santo Domingo, 23 ago (EFE).- Una delegación de alto nivel del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca (NSC por sus siglas en inglés) inició este sábado una visita de cuatro días a la República Dominicana con el objetivo de profundizar los vínculos de cooperación en seguridad, defensa y desarrollo estratégico entre ambas naciones.

La delegación, encabezada por Michael Jensen, director senior para el hemisferio occidental del NSC y Joseph M. Humire, subsecretario adjunto de defensa para asuntos del hemisferio occidental, sostuvo este mismo sábado una reunión de trabajo con el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, de acuerdo con un comunicado de la embajada estadounidense en el país caribeño.

Asimismo, mantuvo encuentros con los ministros de Exteriores, Roberto Álvarez; de Industria y Comercio Víctor Bisonó; y de Energía y Minas, Joel Santos.

La agenda continuará el domingo con una reunión con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, «ampliando los diálogos sobre ejes estratégicos que abarcan desde la seguridad hemisférica hasta la cooperación comercial y el desarrollo energético», agregó el comunicado.

La nota destacó que los Estados Unidos «han mantenido un respaldo consistente a República Dominicana mediante la provisión de equipamiento especializado, programas de entrenamiento avanzado y fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas dominicanas».

Esta visita «constituye una muestra concreta de ese compromiso y un paso más en los esfuerzos conjuntos por garantizar la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región», agregó.

La cooperación en materia de seguridad entre República Dominicana y los Estados Unidos «constituye un eje fundamental de la relación bilateral, adquiriendo particular relevancia en el contexto de los preparativos para la Cumbre de las Américas, que República Dominicana acogerá en Punta Cana en diciembre próximo», concluyó el comunicado. EFE

