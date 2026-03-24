Misión de la OEA insta a Bolivia a hacer efectiva la paridad en las elecciones regionales

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La Paz, 24 mar (EFE).- La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) que acompañó las recientes elecciones regionales en Bolivia recomendó este martes a ese país generar «mecanismos efectivos» para que haya paridad en las candidaturas a los altos cargos ejecutivos en departamentos y municipios.

Esta recomendación se encuentra en el informe preliminar difundido por la misión, que estuvo liderada por la exministra de la Condición de la Mujer de Costa Rica Cindy Quesada e integrada por 25 especialistas y observadores de 14 nacionalidades.

La OEA destacó que Bolivia «es uno de los países pioneros en consagrar» en su legislación «la participación igualitaria» entre mujeres y hombres, y que por esto, los listados de candidaturas para las asambleas departamentales y concejos municipales «debieron regirse por los principios de paridad y alternancia».

«Para los puestos ejecutivos, sin embargo, la ley no contempla ningún tipo de medida de acción afirmativa», por lo que en las elecciones del domingo «solo el 14% de las candidaturas para alcaldías eran ocupadas por mujeres, cifra que disminuye al 9 % en el nivel de las gobernaciones», apuntó el organismo.

Esta «escasa participación de las mujeres en las candidaturas» se refleja en los datos del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) que mostraron que «por lo menos siete de las nueve gobernaciones quedarán en manos de hombres», indicó.

«Esta profunda inequidad en el acceso a los cargos ejecutivos ya ha sido señalada en reiteradas oportunidades por las Misiones de la OEA», añadió el reporte.

Por esto, entre otras recomendaciones, la OEA instó a «desarrollar mecanismos efectivos que propicien el acceso de las mujeres a los cargos ejecutivos subnacionales con paridad horizontal en condiciones de igualdad».

Por otra parte, también consideró «de suma importancia» que el calendario electoral garantice que las decisiones sobre partidos y candidaturas, como inhabilitaciones o sustituciones, se adopten «de forma definitiva» con el tiempo suficiente para que los participantes puedan hacer su campaña y la ciudadanía «tenga certeza sobre la oferta electoral».

La misión destacó, además, el «comportamiento cívico» de los bolivianos el domingo y también el trabajo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que, «a diferencia de las últimas elecciones subnacionales», permitió que se puedan conocer «las tendencias de la votación la misma noche de los comicios».

Los alcaldes se eligen por mayoría simple, mientras que para las gobernaciones se aplica la misma regla que en la elección presidencial, es decir, que para ganar en primera vuelta un candidato debe lograr más del 50 % de los votos, o al menos el 40 % con una ventaja mínima de diez puntos sobre el siguiente.

Según los resultados preliminares ofrecidos por el Sirepre, siete de las nueve regiones de Bolivia podrían ir a una segunda vuelta en la elección de gobernadores, información que debe ser confirmada por el cómputo oficial.

Por ahora solamente la región amazónica de Pando alcanzó el 100 % del cómputo, ratificando el triunfo de Gabriela de Paiva, candidata de la alianza opositora Libre del expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), con el 46,93 %.

El TSE espera concluir el cómputo oficial este miércoles y la segunda vuelta está prevista para el próximo 19 de abril. EFE

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