Misión de la ONU anuncia el hallazgo de una «extensa» red de túneles en el sur del Líbano

Beirut, 7 ago (EFE).- La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) anunció este jueves que sus tropas hallaron una «extensa» red de túneles en el sur del país, en cuyo interior aparecieron una serie de búnkeres, munición y armamento de distintos tipos.

«Mientras desarrollaba sus actividades rutinarias en línea con la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU y en estrecha coordinación con las Fuerzas Armadas Libanesas, la FINUL descubrió una extensa red de túneles fortificados en las inmediaciones de Tayr Harfa, Zibqin y Naqoura», anunció en un comunicado el portavoz de la misión, Andrea Tenenti.

Según la nota, los cascos azules encontraron en su interior varios búnkeres, piezas de artillería, plataformas para el lanzamiento de cohetes, artefactos explosivos de diversos tipos y minas antitanque, así como «cientos» de proyectiles y cohetes.

Cerca de 10.000 soldados de diferentes países están desplegados en la franja libanesa que va desde la frontera de facto con Israel hasta el río Litani, donde hasta la reciente implementación del alto el fuego entre ambos países había una fuerte presencia del grupo chií Hizbulá.

La zona de operaciones de la FINUL fue, además, la región más castigada por el conflicto librado entre el Estado judío y Hizbulá entre octubre de 2023 y noviembre de 2024.

El anuncio sobre el hallazgo de los túneles se produjo mientras el Gobierno libanés aborda el desarme de Hizbulá, algo que pretende llevar a cabo antes de finales de este año y a lo que el movimiento armado se niega hasta que Israel deje de violar primero el cese de hostilidades. EFE

