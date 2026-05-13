Misión de la ONU en Líbano denuncia detonación o caída de seis drones cerca de su cuartel

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Beirut, 13 may (EFE).- La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) denunció este miércoles que al menos seis drones explotaron o se estrellaron en los últimos días en las inmediaciones de su cuartel general en Naqoura, en el sur del país, algunos de ellos dentro del propio recinto.

«La FINUL está cada vez más preocupada por las actividades de miembros de Hizbulá y de soldados israelíes cerca de posiciones de la ONU, incluido por el creciente uso de drones, que ha resultado en explosiones dentro o alrededor de nuestras bases y ha puesto en riesgo a los pacificadores», dijo la misión en un comunicado.

Según la nota, este lunes tres aviones no tripulados detonaron «a metros» del cuartel general de Naqoura, supuestamente lanzados por Hizbulá contra posibles militares israelíes, mientras que el martes volvieron a explotar otros dos, uno de ellos dentro de las instalaciones de Naciones Unidas.

El domingo, un sexto aparato se estrelló en una zona al aire libre de la base, aparentemente también perteneciente al grupo chií libanés.

«La FINUL sigue recordando a todos los actores que eviten operar en las inmediaciones de posiciones y personal de Naciones Unidas, y urge además a todos los actores a que prescindan de cualquier acción que pueda poner a los pacificadores en riesgo», llamaron los cascos azules.

La zona de operaciones de la misión internacional se extiende desde la frontera de facto con Israel hasta el río Litani, región donde se desarrollan en la actualidad intensos combates entre Hizbulá y el Ejército israelí, pese al alto el fuego en vigor desde hace casi un mes.

Desde el comienzo de las hostilidades el 2 de marzo, la FINUL ya había denunciado varios incidentes contra sus tropas, que hace una semana ya vivieron la caída de un dron en una posición y que en las últimas semanas sufrieron varias bajas a causa del fuego cruzado. EFE

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