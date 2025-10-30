Misión de la ONU en Líbano llama a respetar el alto el fuego tras mortal incursión israelí

Beirut, 30 oct (EFE).- La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) expresó su «profunda» preocupación por la incursión realizada este jueves por las tropas israelíes en el sur del Líbano, donde mataron a un empleado público, y pidió a las partes que respeten el alto el fuego en vigor.

«Una acción israelí de este tipo al norte de la Línea Azul (frontera de facto) representa una violación flagrante de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad y de la soberanía del Líbano», dijeron los cascos azules en un comunicado.

Por ello, pidieron cumplir con las estipulaciones del cese de hostilidades alcanzado por ambos países en noviembre de 2024 y recordaron que la resolución en la que se basa el pacto contempla como algo clave «la extensión de la autoridad estatal a través de sus instituciones».

La 1701, que ya puso fin a la anterior guerra de 2006 entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá, establece que ese movimiento cese su actividad armada en la franja fronteriza y que el Estado refuerce su presencia para asumir las funciones administrativas.

Pese a ello, un grupo de soldados israelíes cruzaron esta madrugada la divisoria de facto y asaltaron durante más de dos horas el Ayuntamiento de Blida, donde acabaron con la vida de un empleado municipal identificado como Ibrahim Salama.

Tras el suceso, el presidente libanés, Joseph Aoun, ordenó al Ejército que haga frente a las incursiones de las tropas israelíes en el sur del Líbano, que también es objetivo habitual de bombardeos pese al cese de hostilidades en vigor. EFE

