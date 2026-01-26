Misión de la ONU halló 400 arsenales e infraestructuras desde el alto el fuego en Líbano

1 minuto

Beirut, 26 ene (EFE).- La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) anunció este lunes que desde la entrada en vigor de un alto el fuego con Israel hace más de un año ha encontrado unos 400 arsenales e infraestructuras, y ha avisado al Ejército libanés de sus hallazgos.

«Desde noviembre de 2024, la FINUL ayudó al Ejército libanés a desplegarse en alrededor de 130 posiciones permanentes en el sur del Líbano y les remitió más de 400 arsenales de armas e infraestructura que encontramos», informaron los cascos azules en su cuenta de X, sin ofrecer más detalles.

Hace dos meses, la misión internacional, que opera en la franja fronteriza que va desde la divisoria de facto entre ambos países hasta el río Litani, había reportado hasta entonces la aparición de unos 360 depósitos de armamento desde el cese de hostilidades.

La nueva cifra fue anunciada después de que el Ejército libanés declarara este mes la finalización de la primera etapa del proceso de desarme del grupo chií Hizbulá, la correspondiente a la región meridional del país.

Como parte del acuerdo de alto el fuego, Hizbulá cesó su actividad armada en la franja fronteriza, donde su presencia fue sustituida por el despliegue de miles de soldados de las tropas estatales a la par que tanto estas como la FINUL seguían trabajando para ubicar armas o posiciones abandonadas en la zona.

A falta de desarmar al movimiento en el resto del territorio, Israel continúa bombardeando el Líbano prácticamente a diario. EFE

