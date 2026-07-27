The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

Misión de la ONU pide al Gobierno de Venezuela que reconsidere su retirada del CPI

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ginebra, 27 jul (EFE).- La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas para Venezuela expresó este lunes su profunda preocupación por el anuncio de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI), y pidió a las autoridades que reconsideren esta decisión.

Esta medida «sólo sirve para reforzar la impunidad frente a las violaciones de los derechos humanos», destacó un comunicado de la misión, en el que se señaló que llega en un momento crítico para el país, «cuando lo que se necesita con urgencia es garantizar el derecho de los venezolanos a la justicia y la verdad».

Con esta decisión el Gobierno venezolano, que no ha adoptado ninguna medida significativa para avanzar en las investigaciones sobre las graves violaciones cometidas en la última década, «busca eludir los mecanismos internacionales destinados a impulsar precisamente esa rendición de cuentas a nivel nacional», lamentó la misión.

El Gobierno de Venezuela anunció el viernes su decisión «firme e irrevocable» de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retirada definitiva de la CPI, por considerar que ese organismo responde a un «sesgo» que ha concentrado su labor de manera «desproporcionada» en países africanos y latinoamericanos. EFE

abc/fpa

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR