Misión de la UE presentará su «informe final» de las elecciones en Honduras de 2025

2 minutos

Tegucigalpa, 26 feb (EFE).- La Misión de Observación electoral de la Unión Europea (MOE UE) presentará el 3 de marzo su “informe final” de las elecciones generales que se celebraron en Honduras el 30 de noviembre de 2025, informó este jueves el organismo.

En un escueto comunicado, la MOE UE señaló que representantes de la Misión regresaron a Honduras para presentar en una conferencia de prensa encabezada por el jefe de la Misión, Francisco Assis, el “informe final”, que “incluye recomendaciones para la mejora de futuros procesos electorales”.

Además, el 5 de marzo la MOE UE celebrará un conversatorio en el que se discutirán las recomendaciones, su posible ejecución y cómo puedan ayudar en el debate sobre reformas electorales que se está desarrollando en el país.

En el conversatorio participarán autoridades hondureñas, organismos electorales, representantes de los partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, indicó la MOE UE.

El pasado 2 de diciembre la MOE UE señaló en Tegucigalpa que a pesar del ambiente tenso previo a las elecciones generales, se celebraron en un “clima pacífico y festivo”.

«Las elecciones generales se celebraron en un ambiente tenso y muy polarizado, con disputas políticas que afectaron al funcionamiento tanto del Consejo Nacional Electoral (CNE) como del Tribunal de Justicia Electoral (TJE)», indicó el organismo en un comunicado leído por Assis.

Pero pese al ambiente tenso, «la votación se desarrolló de forma pacífica y fue calificada por los observadores de la Unión Europea como buena o muy buena en el 97 % de los colegios electorales observados».

En los comicios generales fue electo como nuevo presidente de Honduras el empresario de la construcción Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional, quien asumió el poder el pasado 27 de enero, para un período de cuatro años.

Asfura sustituyó a Xiomara Castro, la primera mujer presidenta que ha tenido el país centroamericano, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), cuyo coordinador general es su esposo, el expresidente Manuel Zelaya.

La UE desplegó para las elecciones en Honduras al menos 138 observadores de 26 Estados miembros, además de Noruega y Canadá, que visitaron 414 mesas electorales para observar la votación y 45 mesas para el recuento. EFE

gr/eav