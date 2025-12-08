Misión de la UE recomienda ley de «derechos digitales» para próximas elecciones en Bolivia

La Paz, 8 dic (EFE).- La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) recomendó este martes que Bolivia cuente con una ley sobre «derechos digitales» para frenar la «guerra sucia» y otra norma para garantizar la independencia de los medios de comunicación públicos frente al órgano Ejecutivo, en próximas elecciones en el país.

En la presentación de su informe final de las elecciones generales del 17 de agosto y de la segunda vuelta del 19 de octubre, el jefe de la misión, el croata Davor Stier, destacó que esta «guerra sucia» en la campaña se dio «sobre todo en la recta final para el balotaje» y en «plataformas digitales».

«Recomendamos la adopción de una ley de derechos digitales que garanticen el acceso a la información pública, proteja la publicidad, y la protección de los ciudadanos en las plataformas. Pensamos que este tipo de legislación en el ámbito digital es importante para tener un proceso que sea mejorado», expresó Stier en una conferencia de prensa.

Mencionó que la misión de observadores pudo ver «manipulaciones de noticias falsas que utilizaban inteligencia artificial (IA)», lo que podía «llevar al votante a creer en algunas informaciones que no estaban verificadas y eran falsas».

Stier explicó también que si bien la ausencia de normas sobre plataformas digitales es común en países «democráticos», «es importante reglamentar de una manera más precisa teniendo en cuenta los avances y las características de las tecnologías digitales».

La misión de la UE recomendó, además, la adopción de otra ley para los medios de comunicación públicos «que marque de manera explícita los principios de pluralismo, imparcialidad y sobre todo de independencia frente al poder Ejecutivo» con el fin de que «todos los candidatos tengan las mismas posibilidades en la contienda electoral».

La misión de observadores de la UE presentó su informe final que contiene 19 recomendaciones para próximos procesos electorales, de las cuales destacó cinco, incluido el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y garantizar que el proceso de inscripción de candidaturas se concluya a tiempo para la impresión de papeletas.

También recomendó el restablecimiento de la financiación pública directa anual para asegurar «la igualdad de condiciones» de candidatos y organizaciones políticas.

En su informe preliminar publicado dos días después de la segunda vuelta, la misión europea confirmó el funcionamiento «eficaz» del sistema de resultados preliminares del TSE en el proceso electoral y afirmó tener «plena confianza» en esos datos.

El centrista Rodrigo Paz Pereira ganó la segunda vuelta presidencial en Bolivia el pasado 19 de octubre, con el 54,96 % de la votación, frente a un 45,04 % obtenido por el expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga, según el cómputo final del TSE.

En la primera vuelta, el pasado 17 de agosto, los bolivianos votaron para elegir a su presidente, vicepresidente y renovar al Parlamento nacional para el periodo 2025-2030.

Los candidatos más votados entonces fueron Paz y Quiroga (2001-2002), aunque ninguno alcanzó el porcentaje suficiente para proclamarse ganador en primera vuelta, por lo que el 19 de octubre se realizó una inédita segunda vuelta presidencial, un mecanismo introducido en la Constitución vigente desde 2009. EFE

