Misión de Observación Electoral de la UE inicia su trabajo de campo en Honduras

Tegucigalpa, 28 oct (EFE).- La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) inició este lunes el despliegue de 32 de sus miembros en los 18 departamentos de Honduras para verificar la fase final del proceso de las elecciones generales que se celebrarán el 30 de noviembre en el país centroamericano.

«Este momento es muy importante porque los observadores de largo plazo van a salir de aquí, de Tegucigalpa, y se van a dirigir a los diferentes departamentos de Honduras para proseguir el trabajo que estamos desarrollando en el ámbito de esta Misión de Observación Electoral de la Unión Europea», dijo a los periodistas el jefe de la MOE UE, Francisco Assis.

Los 32 observadores salieron con sus respectivos equipos técnicos en coches todoterreno desde un hotel de la capital hondureña, donde fueron despedidos por Assis.

El diplomático señaló que los observadores van a contactar con las autoridades locales, con los representantes de los cinco partidos políticos a nivel local y departamental que participarán en los comicios, y con la sociedad civil.

«Van a mantener muchísimos contactos en los próximos días para hacer bien este trabajo de observación electoral, que es la razón de estar todos aquí en Honduras», subrayó.

Assis añadió que los observadores de la MOE UE «son personas muy experimentadas, muy preparadas, muy competentes y muy preocupadas con este esfuerzo», y que todos están para hacer «un trabajo independiente, absolutamente neutro».

A los 32 observadores de largo plazo se sumará, en la víspera de la jornada electoral, otros 38 de corto plazo y diplomáticos de las embajadas de Estados de la UE, así como de Noruega y Canadá, para reforzar la observación de la votación, el escrutinio y la publicación de resultados.

A la MOE UE se unirá también una delegación de diputados del Parlamento Europeo.

Assis dijo además que la MOE UE se reunirá este martes por separado con tres de los cinco candidatos presidenciales.

Los candidatos con mayores posibilidades de triunfo, según los sondeos de opinión, son Rixi Moncada, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre); Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry Asfura, del Partido Nacional.

En total, la MOE UE desplegará en Honduras a más de 100 observadores de 26 Estados miembros de la Unión Europea, así como de Noruega y Canadá.

La MOE UE es coordinada por un equipo central de doce expertos en distintos ámbitos electorales.

Más de seis millones de hondureños podarán participar en los comicios de noviembre para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano. EFE

