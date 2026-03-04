Misión de ONU para Irán condena ataques de Israel y EE.UU. y pide el cese de hostilidades

1 minuto

Ginebra, 4 mar (EFE).- La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU en Irán condenó este miércoles en un comunicado los ataques de Israel y Estados Unidos a la república islámica, que consideró contrarios al derecho internacional, y pidió un cese inmediato de las hostilidades.

«Estos ataques contradicen la Carta de las Naciones Unidas», indicó en un comunicado el grupo de expertos, que señaló que «las normas del derecho internacional deben aplicarse para todos, no pueden variar según el Estado que ejecute las acciones».

El organismo de investigación se mostró además conmocionado por las informaciones de ataques estadounidenses e israelíes a colegios iraníes y a «decenas» de altos cargos del país. EFE

