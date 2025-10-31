Misión de Palestina en Lisboa cambia su nombre a embajada tras reconocimiento de Portugal

Lisboa, 31 oct (EFE).- La embajadora de Palestina en Lisboa, Rawan Sulaiman, descubrió este viernes una nueva placa con el nuevo nombre de la legación, que ha pasado de ser misión diplomática a oficialmente embajada, tras el reconocimiento de Portugal del Estado palestino en septiembre.

La embajada, situada en el barrio de Restelo de la capital lusa, acogió hoy una celebración, a la que acudieron representantes diplomáticos de otros países y políticos portugueses como Rui Tavares, líder del partido ecologista Livre, para celebrar el cambio de la placa en la puerta del recinto que ha pasado de llamarse ‘Misión diplomática de Palestina’ a ‘Embajada del Estado de Palestina’.

Fue Sulaiman le encargada de descubrir la nueva placa, que estaba tapada con una ‘kufiya’, el pañuelo palestino.

En declaraciones a la prensa, la embajadora recordó que pese al cambio de placa esta no es una nueva relación: «Hemos gozado de buenas relaciones con Portugal desde los 80».

«Nuestra representación ha estado aquí, nuestra bandera ha ondeado en Lisboa por mucho años», dijo Suleiman, quien destacó que hoy se ha marcado «un nuevo episodio» en esas relaciones.

Afirmó sentirse «muy feliz y orgullosa» por esa ocasión, a pesar del «dolor, la pérdida y la situación devastadora» de Palestina.

Portugal reconoció el pasado 21 de septiembre oficialmente el Estado de Palestina, a través de una declaración del ministro de Exteriores luso, Paulo Rangel, desde la sede de la misión de su país en Naciones Unidas.

Portugal hizo este gesto coincidiendo con el reconocimiento del Estado de Palestino por parte de varios países, como el Reino Unido, Australia o Francia, durante la pasada Asamblea de la ONU en Nueva York.EFE

