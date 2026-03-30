Misión de paz de la ONU en Líbano anuncia dos muertos en una explosión, tres en 24 horas

1 minuto

Beirut, 30 mar (EFE).- La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) anunció que dos de sus miembros murieron este lunes a causa de una explosión mientras viajaban en un vehículo por el sur del Líbano, lo que eleva a tres el número de cascos azules fallecidos en las últimas 24 horas.

«Dos pacificadores de la FINUL murieron trágicamente hoy en el sur del Líbano, cuando una explosión de origen desconocido destruyó su vehículo cerca de Bani Hayyan (…) Este es el segundo incidente mortal en las últimas 24 horas», denunció la misión internacional en un comunicado. EFE

njd/rsm/jlp

(foto)(vídeo)