Misión del Consejo de Europa en España para evaluar el cumplimiento de sus obligaciones

París, 10 nov (EFE).- Dos parlamentarias del Consejo de Europa van a efectuar una visita del miércoles al viernes de esta semana a España dentro de una misión para evaluar el cumplimiento del país de sus obligaciones con la organización.

El Consejo de Europa explicó este lunes en un comunicado que la serbia Elvira Kovács, del Partido Popular Europeo (PPE) y la italiana Valentina Grippo, de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) harán etapas en Madrid y en Barcelona.

Las dos ponentes de la comisión de seguimiento de las obligaciones de los Estados en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), que no está previsto que hagan declaraciones durante su presencia en España, no han anticipado cuáles serán los temas concretos que pretenden abordar.

Sí que han indicado que se reunirán en Madrid con las comisiones constitucionales del Congreso y del Senado, con representantes del Ministerio del Interior, así como con la delegación española ante la APCE.

Sin dar nombres, también han señalado que mantendrán conversaciones con magistrados del Tribunal Constitucional, miembros del Consejo General del Poder Judicial, de colegios de abogados, de asociaciones de magistrados y fiscales, así como con representantes de la sociedad civil.

En Barcelona, han programado reuniones con responsables del Parlamento catalán y del Gobierno de la Generalitat, de los que tampoco han dado la identidad.

Será la primera misión de seguimiento de las obligaciones de España por parte de esta comisión de la APCE y la visita servirá para la elaboración de un informe que deberá ser objeto de debate y voto en el plenario en un horizonte todavía no fijado.

España no es objeto de seguimiento completo, como ocurre con otros de los países del Consejo de Europa para los que se considera que necesitan una supervisión más estrecha y regular de sus obligaciones. EFE

