Misión electoral de la UE advierte que en Colombia persiste omisión de gastos electorales

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Bogotá, 23 jun (EFE).- El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE/UE), Esteban González Pons, advirtió este martes de que la «infradeclaración de gastos» sigue siendo uno de los principales problemas del sistema electoral colombiano y aseguró que se trata de una situación estructural que afecta a todas las candidaturas.

«Se hacen gastos que no se declaran y el control del gasto en campañas electorales es uno de los problemas que debe resolver la legislación colombiana y hasta la fecha no se ha resuelto», afirmó González Pons durante una rueda de prensa posterior a la lectura de la declaración preliminar de la misión en Bogotá.

Según ese informe, «en muchos departamentos se informó de actividades de campaña financiadas con donaciones en especie, contribuciones privadas y redes de voluntarios que no se declaraban adecuadamente en la plataforma (de transparencia) Cuentas Claras».

Para la MOE/UE ese detalle cobra relevancia porque en la segunda vuelta «las campañas aumentaron el gasto para transporte de votantes, contratación de testigos, actividades de proximidad y propaganda digital».

El observador y vicepresidente del Parlamento Europeo aclaró que la observación no se refiere a una candidatura específica sino que es un fenómeno generalizado que la misión ha identificado de forma reiterada en sus informes sobre Colombia.

«No afecta a una candidatura en concreto, sino a todas», aseguró González Pons, quien explicó que el problema ya había sido identificado tanto en las elecciones legislativas como la primera vuelta presidencial, y también en procesos electorales anteriores observados por la Unión Europea.

Según explicó, las dificultades para controlar los gastos se han visto agravadas por el crecimiento de las campañas digitales y el uso intensivo de las redes sociales.

La MOE UE, que felicitó a Colombia por un buen funcionamiento general de las elecciones, permanecerá en el país hasta mediados de julio para seguir observando el proceso de escrutinio y presentará un informe final con recomendaciones en septiembre. EFE

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(foto)(vídeo)