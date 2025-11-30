Misión electoral de la UE destaca «civismo» y alta participación en elecciones hondureñas

2 minutos

Tegucigalpa, 30 nov (EFE).- El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), Francisco Assis, afirmó este domingo que las elecciones generales en Honduras se desarrollan en un clima de «fiesta cívica» y con una participación ciudadana «admirable».

«Estamos observando este día tan especial para el pueblo hondureño, este día siempre es una verdadera fiesta cívica de la democracia», dijo Assis a periodistas durante un recorrido por un centro de votación en Tegucigalpa.

Destacó la presencia de ciudadanos de «todas las edades» acudiendo a las urnas, y subrayó el ambiente de civismo en los centros de votación y la notable presencia de observadores nacionales.

Además, apeló a que se generen las «mejores condiciones» para que tanto observadores nacionales como internacionales puedan «desarrollar su trabajo».

La MOE-UE registró retrasos en la apertura de algunas mesas, pero Assis reiteró que «hasta el momento las cosas están ocurriendo muy bien», e instó a los actores políticos a respetar los resultados de los comicios porque «para que haya democracia tiene que haber respeto».

«Es importante que los demócratas defiendan la democracia y eso se logra votando, no hay democracia sin demócratas y los demócratas tienen la obligación de participar», afirmó.

El jefe de misión de la UE dijo que la observación continuará durante el resto de la jornada y que su informe preliminar será presentado el próximo martes.

«Estoy observando una fiesta cívica y democrática. Es muy bueno observar a la gente votando en libertad total, con voluntad de participar», concluyó, insistiendo en que la voluntad del pueblo debe «ser respetada».

Más de seis millones de hondureños están convocados hoy a elegir al presidente, a los tres designados presidenciales (figuras que funcionan como vicepresidentes), a 298 alcaldes y a 129 diputados al Parlamento local, además de 20 representantes al Parlamento Centroamericano.

En la contienda participan cinco partidos y cuatro fórmulas presidenciales, aunque las encuestas sitúan a solo tres candidaturas con posibilidades reales de suceder en el cargo a la presidenta Xiomara Castro.

Los candidatos con mayor caudal de voto son Rixi Moncada, del oficialista Libertad y Refundación (Libre, izquierda); Nasry Asfura, del Partido Nacional, primera fuerza opositora —a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió apoyar públicamente—, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también de oposición. EFE

