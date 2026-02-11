Misión electoral de UE despliega 40 observadores en Colombia para comicios de marzo y mayo

2 minutos

Bogotá, 11 feb (EFE).- A menos de un mes de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas del 8 de marzo en Colombia, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) desplegó este miércoles a 40 funcionarios que seguirán de manera permanente la campaña y la organización de los comicios.

El jefe adjunto de la misión, José Antonio de Gabriel, explicó en declaraciones a la prensa que estos observadores «no se van a limitar a observar la jornada electoral», sino que mantendrán contacto con la administración electoral, candidatos, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil en distintos departamentos del país.

«Nuestra visión es una visión de país, no es una visión de capital», afirmó, al señalar que la misión tendrá presencia tanto en zonas urbanas como rurales, incluidos departamentos afectados por las recientes inundaciones, como Córdoba y Sucre, en la región caribeña.

Según detalló De Gabriel, la misión evaluará la transparencia del proceso, el acceso equitativo de los candidatos a la campaña, la libertad de desplazamiento y las garantías para los votantes, así como los preparativos técnicos de las autoridades electorales.

La misión está encabezada por el eurodiputado español y vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, quien llegará al país la próxima semana y hará balances preliminares dos días después de cada jornada electoral.

De Gabriel subrayó que la misión se encuentra en el país a petición de las propias autoridades electorales, en particular de la Registraduría Nacional y del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Al finalizar el proceso, la UE publicará un informe final con conclusiones y recomendaciones.

Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo y la primera vuelta presidencial será el 31 de mayo. Si es necesaria, se celebrará una segunda vuelta el 21 de junio. EFE

