Misión evalúa resiliencia de siete centros educativos en República Dominicana

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Santo Domingo, 27 jun (EFE).- Una misión encabezada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en coordinación con el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) y con apoyo técnico de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), evaluó la seguridad y resiliencia de siete centros educativos en distintas provincias del país.

La iniciativa aplicó la herramienta Índice de Seguridad en Centros Educativos República Dominicana (Iscerd) en los planteles Toro Cenizo (Villa Tapia), Río Grande Abajo y Santiago Ventura (Altamira), Salomé Ureña (Imbert), Batey Soco y Paso del Medio (San Pedro de Macorís), y Benito Juárez (Santo Domingo Oeste), de acuerdo con un comunicado del PNUD.

El proyecto, financiado por la Coalición para las Infraestructuras Resilientes a los Desastres (CDRI) en el marco de IRIS, busca fortalecer la seguridad y continuidad de los servicios educativos frente a amenazas naturales y otros factores de riesgo.

Durante el recorrido, equipos multidisciplinarios realizaron inspecciones técnicas y levantamiento de evidencias, insumos que servirán para elaborar informes específicos y propuestas de mejora. La selección de los centros se realizó junto al Minerd, tomando en cuenta criterios técnicos y territoriales.

La misión contó además con el apoyo de la Defensa Civil y la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos (Esnageri), reforzando la articulación institucional en materia de gestión del riesgo y protección escolar. Los hallazgos permitirán identificar medidas para reforzar la seguridad y resiliencia de la infraestructura educativa, garantizando mayor continuidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje.EFE

mf