Misión independiente de la ONU halla «indicios de genocidio» en Al Fasher (Sudán)

Ginebra, 19 feb (EFE).- La campaña coordinada de destrucción de las comunidades no árabes dentro y alrededor de la ciudad de Al Fasher, en la región sudanesa de Darfur, llevada a cabo por las rebeldes Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), presenta «signos que apuntan hacia un genocidio», concluyó este jueves un informe de la misión independiente de la ONU en el país.

Además de documentar crímenes de guerra y de lesa humanidad, la Misión Internacional Independiente de Investigación en Sudán, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, encontró evidencias de al menos tres actos subyacentes de genocidio por parte del grupo paramilitar, en conflicto con el ejército sudanés desde abril de 2023.

En su informe, la misión encontró un «patrón sistemático» de asesinatos étnicos, violencia sexual, destrucción y declaraciones públicas que llamaban a eliminar a las comunidades no árabes, especialmente los zaghawa y los fur. EFE

