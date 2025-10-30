Misión investigadora de la ONU en Sudán alerta sobre crecientes atrocidades en Al Fasher

Ginebra, 30 oct (EFE).- La ciudad de Al Fasher, en el estado sudanés de Darfur Norte, es escenario de crecientes atrocidades tras su conquista el domingo 26 de octubre por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), denunció este jueves en un comunicado la Misión de Investigación de la ONU en Sudán.

Investigaciones iniciales y testimonios recogidos por esta misión de tres expertos muestran un patrón de ejecuciones de civiles desarmados con motivaciones étnicas, así como violencia sexual, saqueos generalizados, destrucción de infraestructura vital y masivo desplazamiento forzado.

«Al Fasher arde, millones se enfrentan a la hambruna, y el mundo tiene que elegir entre el silencio o la solidaridad», advirtió el presidente de la misión, Mohamed Chande Othman.

Según los expertos, la caída de Al Fasher -ultimo gran bastión que conservaba el ejército sudanés en la región occidental de Darfur- tras año y medio de asedio marca un crítico punto de no retorno en la guerra civil que sufre Sudán desde abril de 2023.

«Decenas de miles de civiles siguen atrapados en ella, entre bombardeos constantes, hambre y desesperación, mientras otros huyen de la ciudad, muchos a pie y sin lo más esencial para sobrevivir, y la ayuda humanitaria sigue siendo obstaculizada», destacó el comunicad de la misión.

Las violaciones de los derechos humanos en Al Fasher son sólo una parte de abusos generalizados en todo el país debido al conflicto, que según la misión podrían ser considerados en algunos casos crímenes de guerra.

En un informe que este jueves presentan en la Asamblea General de la ONU, los expertos de la misión reiteran su llamamiento a la comunidad internacional a crear una institución judicial independiente con la que se juzgue a los responsables de las violaciones en Sudán, «poniendo fin a décadas de impunidad».

Esa institución podría trabajar junto a la Corte Penal Internacional, propone la misión, que también pide expandir la jurisdicción de este tribunal de La Haya a todo Sudán (no sólo a Darfur como hasta ahora) y el establecimiento de una oficina de ayuda y reparación a las víctimas dentro del territorio sudanés. EFE

