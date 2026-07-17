Misión médica dominicana ha atendido a 2,502 personas en Venezuela tras el doble terremoto

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Santo Domingo, 17 jul (EFE).- El Equipo Médico de Emergencia de la República Dominicana (EMT-RD), enviado a Venezuela por el Gobierno dominicano tras el doble terremoto registrado en ese país, ha atendido a 2,502 personas en doce días de operaciones, informó este viernes el Ministerio de Salud Pública.

De acuerdo con la institución, la misión representa cerca del 28 % de las más de 9,000 atenciones realizadas por los Equipos Médicos de Emergencia (EMT) internacionales desplegados en Venezuela, según estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El ministerio indicó que la brigada ha realizado 1,413 consultas de medicina general, 321 de pediatría, 587 de ginecología y 181 de salud mental.

Además, ha efectuado sonografías, pruebas para detectar malaria, dengue y embarazo, aplicado vacunas contra la difteria y el tétanos y distribuido 3,844 medicamentos.

Asimismo, el equipo ha desarrollado acciones de salud pública como el procesamiento de 5,000 litros de agua potable, la cloración de 6,000 litros de reservorios, campañas de educación sanitaria, control vectorial, desparasitación de familias e intervenciones de apoyo psicológico.

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, afirmó en un comunicado que la misión refleja la capacidad de respuesta del país ante emergencias internacionales y el nivel de preparación del equipo médico dominicano.

El EMT-RD está integrado por médicos, enfermeras, psicólogos, epidemiólogos, farmacéuticos, especialistas en agua, saneamiento e higiene y personal logístico, y presta atención médica ambulatoria bajo los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS).EFE

mf