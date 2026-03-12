Misión ONU: Bajo presidencia de Rodríguez hubo 87 detenciones políticas en Venezuela

1 minuto

Ginebra, 12 mar (EFE).- La Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por la ONU, dijo este jueves que desde que Delcy Rodríguez asumió el cargo de presidenta encargada de este país, al menos 87 personas fueron detenidas por razones políticas.

«Esto indica que la práctica de silenciar a los disidentes persiste en el actual gobierno», señaló en una presentación en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos la jurista María Eloisa Quintero, miembro de la Misión.

Según los datos aportados, catorce periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron detenidos temporalmente mientras cubrían la jura del cargo de Rodríguez, y otras 27 personas fueron apresadas por supuestamente celebrar la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. EFE

