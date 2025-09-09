The Swiss voice in the world since 1935

Misión ONU acusa a paramilitares sudaneses del crimen contra la humanidad de «exterminio»

Ginebra, 9 sep (EFE).- Los dos bandos en conflicto en Sudán han cometido crímenes de guerra tras más dos años de contienda civil y uno de ellos, las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), también han perpetrado crímenes contra la humanidad como el de «exterminio», advirtió este martes un informe de la Misión Independiente de Investigación de la ONU en el país norteafricano.

Este intento de exterminio combina asesinatos masivos, la privación deliberada de alimentos y medicinas y en definitiva la creación de condiciones que dificultan la supervivencia de la población civil, explicó en rueda de prensa la abogada palestino-suiza Mona Rishmawi, miembro de la misión.

El grupo de tres expertos presentó estas conclusiones en su nuevo informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el que, según explicó Rishmawi, se denuncian entre otros abusos múltiples ataques a civiles basados en su género, etnia o afiliación política. EFE

