Misiles de Irán y Hizbulá causan en Israel dos muertos, destrucción e incendios

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Jerusalén, 18 mar (EFE).- Los equipos de Bomberos de Israel intervinieron la madrugada de este miércoles en 34 incidentes, ocho de ellos graves, según un comunicado que detalla la muerte de dos personas, viviendas con impactos e incendios ya controlados.

«Dos personas fallecieron a consecuencia del impacto de un misil (de fragmentación) en la parte superior de una vivienda en Ramat Gan. Además, se abrieron 10 incidentes más relacionados con el conflicto bélico», añade el texto de los rescatistas.

Con estas muertes en este municipio de Tel Aviv, ya son 14 las personas fallecidas en Israel desde que este país bombardeara Irán el pasado 28 de febrero.

En el distrito Central, los bomberos documentaron otros 11 incidentes a través de la línea de emergencia 102, entre ellos un fuego en un hangar en el patio de una casa en Mishmar Hashiva.

Mientras que en el norte de Israel, una persona resultó herida leve tras el impacto de metralla contra una vivienda en la ciudad de Carmiel, y en Jerusalén extinguieron un incendio en una zona sin población al oeste del distrito.

Tanto Hizbulá como Irán lanzaron hoy al menos cuatro andanadas de proyectiles, con la última poco antes de las ocho de la mañana hora local, lo que obligó a cientos de miles de personas a acudir una vez más a los refugios públicos a modo de protección.

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) afirmó este miércoles haber lanzado un ataque con misiles contra Tel Aviv en represalia por el asesinato de Ali Lariyani, figura clave del régimen y secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

Por su parte, al menos diez personas murieron hoy y otras 27 resultaron heridas en dos bombardeos contra edificios en Beirut, lo que eleva a siete el número de ataques dentro de la capital desde el inicio de las hostilidades hace más de dos semanas.

En este país, los fallecidos superan los 900, entre ellos 111 niños, se han registrado 2.221 heridos y más de un millón de personas han tenido que abandonar sus hogares de forma forzosa por la guerra. EFE

pms